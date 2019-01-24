Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü'nün patronu Ertuğrul Akbay’ın 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı saatlerde firari FETÖ'cü Erhan Başyurt ile yazışıp ne yapacaklarını tartıştığı belirlenmişti. Yazışmalarda ikili Mynet’te kripto FETÖ’cülerin bulunduğunu bunların harekete geçirildiğini konuşmuştu. Ancak isim verilmemişti. O kişinin Mynet’in sahibi Emre Kurttepeli olduğu tespit edildi.

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Sözcü’nün patronu Akbay, Kurttepeli’ye 16 Temmuz 2016’da, yani darbe girişiminin bastırılmasından saatler sonra “Emre siteden tüm done haberleri kaldırın” diye talimat verdi. Mynet’in sahibi “Abi iyi de sessiz kalmak iyi. Sen temizlemedin mi? Bu salakların yapacağı iş değil. Dün sabaha karşı tüm done haberleri kalktı” diye cevap verdi. Bunun üzerine Akbay “Gerçi iyi yaptın. Bunların yiyeceği halt değildi. Sessiz kalmak iyi” diyerek pozisyon alınmasını söyledi. İkili daha sonra telefonla görüştü.