FETÖ ile en çok kendilerinin mücadele ettiği yalanına sığınarak halkı yanıltmaya çalışan Sözcü gazetesinin sahibi Ertuğrul Akbay’ın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasında örgüt üyeleriyle yaptığı görüşmeleri gösteren deliller büyük yankı uyandırdı. Siyasetçi, hukukçu ve STK temsilcileri, FETÖ işbirliklerini örtbas etmeyen çalışan Sözcü’nün ipliğini pazara çıkaran gazetemize deliller ışığında son gelişmeleri değerlendirdi:

MİLLETİMİZE HİZMET

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu: FETÖ’nün uluslararası yapılanmasını yerli işbirlikçileri ile birlikte açığa çıkarılması, sadece Ankara’nın güvenliğine fayda sağlamayacak aynı zamanda dünyanın da bütün başkentlerinin güvenliği içinde fayda sağlayacaktır. Devletin tekliğine vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne kendini adamış hayatını ortaya koyarak örgütün iç ve dış bağlantılarını deşifre eden savcılarımızı, güvenlik birimlerimizi, siyasetçilerimizi, basın mensuplarını minnet ve şükranla kutluyorum. Türkiye gazetesi ve çalışanları bu haberi ile sadece milletimize hizmet etmekle kalmamış, diğer ülkelerinde nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını, bu örgütün ülkelerinde her kesimden hayal edemeyecekleri kişi kurum ve kuruluşlarla bile nasıl partner olabileceklerini ortaya koymuşlardır. Büyük bir gazetecilik başarısı ve vatanseverlik örneğidir.

HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Hukukçu Cüneyt Toraman:

Bunun üzerine söylenecek bir söz yok artık. FETÖ her tarafa sızan bir yapıdır. Yağmurun nereden damladığına bakmayacaksınız. Bu yağmur suları binanın temellerine kadar sızabiliyor, sızmış zaten onu gördük. Bunu illa örgütün kendi dershaneleri, yapıları içerisinde ve kurumları içerisinde aramamak gerekiyor. Daha çok da dışarıdan aramak gerekiyor. Çünkü onlar deşifre olmuş kişilerle operasyon yürütmezler. 17-25 Aralık’tan sonra en büyük tehdit ve tehlikeler nereden geldi dikkat edin. 28 Şubat’ta binlerce bu şekilde duruşmaya girdim. Şimdi ‘mahkemede adalet yok’ diyorlar ya mahkemede, o mahkeme ne yapmış? Bunların görüştükleri herkes araştırmış. Kiminle kaç dakika konuştun? FETÖ’cüler dünyanın en büyük yalancı örgütüdür. Konuyla ilgili mahkeme inşallah Yalçın Topçu bir gereğini yapar.