Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSMAİL KAPAN - MOSKOVA

Amerika’nın “Çekiliyoruz” açıklaması sonrası Suriye’de ortaya çıkan yeni tablo Moskova’da kapsamlı şekilde masaya yatırıldı. Dün Rusya’ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Kremlin Sarayı’nda bir araya geldi. Ankara’nın güvenli bölge ile ilgili kararlı duruşunu yüz yüze temasta Putin’e aktaran Cumhurbaşkanı, idarenin Türkiye’de olması gerektiğini de vurguladı. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı:

Erdoğan, ABD’nin çekilme sürecini terör örgütlerinin istismar edebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Bölgede bir boşluğun doğmaması kritik önem taşıyor. İdlib’de terör örgütlerine karşı mücadelemiz ortak devam edecektir. Terör örgütleriyle mücadeleler anlık değildir. ABD’nin çekilme sürecinde terör örgütlerinin bu boşluktan faydalanma hedefleri kritik önemdedir. Türk-Rus iş birliğini dinamitlemeyi hedefleyen terör örgütlerine karşı ortak bir mücadelenin gereğini ifade etmek istiyorum. Güvenli bölge konusunda da görüşmeler devam ediyor. Bildiğiniz gibi 30-32 kilometre derinliğindeki bir bölge. Bu konuyla ilgili zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok” diye konuştu.

Rusya lider Putin de başta güvenli bölge konusunun görüşüldüğünü belirterek şunları kaydetti: “Bu bölgelerde tedbir alma noktasında ABD olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. Türk dostlarımızın mutabakatı yerine getirmek için gösterdiği çabayı görüyoruz. Tabi ki orada sorunlar var, Türk meslektaşlarımızla neler yapabileceğimizi görüştük. Ortak fikrimiz, tüm teröristlerle mücadele etmek. Anayasa Komitesi konusu çok önemli bir alan. Tüm ihtilaf tarafları arasında diyalog kurulması lazım.”

“MEKTUP BİZİ ŞAŞIRTTI”

Basın toplantısında Avrupa’dan Suriye’deki anayasa komitesi için BM’ye yazılan mektup da gündeme geldi. İki lider de bu duruma şaşırdığını ifade etti. Vladimir Putin, “Fransa, Almanya, Britanya, İngiltere daimi temsilcileri imzalı bir mektup gönderdiler. 5. madde Sayın Genel Sekreter sizin Suriye Özel Temsilcisi Cenevre’de Astana garantör ülkesinin yapacakları açıklamasını sizin temsilcisiniz kabul etmemelidir. Şaşırtan bir durum. Biz böyle bir yaklaşım beklemiyorduk” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, “Az önce okunan mektup hakikaten bizi de şaşırtan bir mektup olmuştur. O, onlar için geçerlidir, doğrusu bizim için geçerli değildir. Hepimizin İstanbul Zirvesi’nde kanaat birliğine vardığı bir netice var. Biz bu süreci buradan devam ettireceğiz” diye konuştu.