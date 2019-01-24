Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için sahaya iniyor. AK Parti ile yürütülen ittifak çalışmalarında sona gelinirken, MHP mahallî seçimlerde yarışacak adaylarını halka sunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün Ankara Arena Spor Salonu’nda adayları tek tek tanıtacak.

TARİH ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

MHP’nin aday tanıtım toplantı tarihinin önemli bir güne denk gelmesi dikkat çekti. Tanıtım töreni 12 Eylül döneminde kapatılan Milliyetçi Çalışma Partisinin (MÇP) MHP’ye dönüşmesinin 26’ncı yıl dönümünde yapılacak. Törende MHP lideri Bahçeli, seçtiği tarih ile parti tabanına mesaj verecek.

BEKA İÇİN MİLLÎ KARAR

Mahallî seçim için de start verilecek olan törende, Cumhur İttifakı kapsamında destek verilecek bazı AK Parti adaylarının da tanıtılacağı öğrenildi. Törende yerel seçimlerde “Beka için millî karar, cumhur için istikrar” ana sloganını kullanacak olan MHP’nin diğer sloganları ise şöyle:

“Sağduyunun birlikteliği, Cumhur İttifakı” ve “Türkiye ehline emanet”

KURULDUĞU İLDE KUTLAMA

MHP, 50’nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için de hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda MHP, 50’nci yılını kurulduğu yer olan Adana’da yapacak. 9 Şubat’ta Adana’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla 50’nci yıl etkinlikleri düzenlenecek.