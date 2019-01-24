Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay’ın FETÖ ile irtibatını deşifre ettiğimiz belgeler, Sözcü cephesini dağıttı. Ertuğrul Akbay panikle mahkemeye koştu. Akbay'ın avukatı İsmail Yılmaz "İddialarının tamamı yalandır. Sahte şekilde sosyal medya hesapları ve yazışmaları üretilmiştir. Bu bir suç üretme ve sahte delil üretme taktiğidir” dedi. Rezil olan Sözcü’nün patronu bir de suç duyurusunda bulundu.

Sözcü gazetesi beklediğimiz gibi yalanlarla belgeleri çürütmeye kalkıştı. Oysa elimize gelen belgelere Sözcü’nün yaptığı gibi hemen atlamadık. FETÖ yazışmalarını deşifre etmek konusunda mahir olan bilişim uzmanlarına sorduk. Belgelerin gerçek olduğunu teyit ettik. Ondan sonra yayınladık. Belgeler İstanbul Cumhuriyet Savcılığının elinde. Devlet inceleyip son kararını verecek.

YALANLAR VE GERÇEKLER

Sözcü belgenin Photoshop ile üretildiğini, Ertuğrul Akbay’ın profil fotoğrafının yapıştırıldığını öne sürdü. Gazete yönetimi yalanı delillendirmek için ABD Başkanı Donald Trump’ın ağzından montaj belge bile üretti. Oysa Facebook’ta mouseyi bir kişinin profiline getirdiğinizde alan kendiliğinden koyulaşıyor. Sözcü’nün iddiasını sosyal medya kullanıcıları çürüttü. Gazete haberi sildi. Sözcü, kirli yazışmaların ortasına bilgilendirmek maksadıyla fotoğrafını koyduğumuz firari FETÖ’cü Erhan Başyurt’un bile fotoğrafının kurgu olduğunu iddia etti.