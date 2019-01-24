Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son görüşme 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Akbay’ın gazetesi Sözcü ise aynı gün başka bir tablo çizmeye çalıştı. Görüşmenin gerçekleştiği gün Sözcü "Taraf'ı FETÖ kurdurdu, Sözcü FETÖ'ye direndi" haberlerini yaptı. Haberde, "Sözcü'ye yönelik hazırlanın iki iddianamede de Taraf gazetesinin ilk yayınlarında Sözcü gibi olduğu yazıldı. Oysa Taraf ilk günden itibaren FETÖ'yü destekledi, Sözcü ise hain örgüt ile savaştı" denildi. Akbay'ın yazışmaları, Sözcü'nün savaşının bile aslında bir kurgu olduğunu ortaya çıkardı.

