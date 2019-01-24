Son görüşme 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Akbay’ın gazetesi Sözcü ise aynı gün başka bir tablo çizmeye çalıştı. Görüşmenin gerçekleştiği gün Sözcü "Taraf'ı FETÖ kurdurdu, Sözcü FETÖ'ye direndi" haberlerini yaptı. Haberde, "Sözcü'ye yönelik hazırlanın iki iddianamede de Taraf gazetesinin ilk yayınlarında Sözcü gibi olduğu yazıldı. Oysa Taraf ilk günden itibaren FETÖ'yü destekledi, Sözcü ise hain örgüt ile savaştı" denildi. Akbay'ın yazışmaları, Sözcü'nün savaşının bile aslında bir kurgu olduğunu ortaya çıkardı.
Yazdıkları: Sözcü FETÖ'ye direndi! Görüştükleri: FETÖ’nün izindeyiz!
24.01.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 09:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Firari FETÖ'cülerle sosyal medya üzerinden 15 Temmuz gecesi görüşme yapan Sözcü’nün patronu Ertuğrul Akbay, irtibatı hiç koparmadı.
Son görüşme 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşti. Akbay’ın gazetesi Sözcü ise aynı gün başka bir tablo çizmeye çalıştı. Görüşmenin gerçekleştiği gün Sözcü "Taraf'ı FETÖ kurdurdu, Sözcü FETÖ'ye direndi" haberlerini yaptı. Haberde, "Sözcü'ye yönelik hazırlanın iki iddianamede de Taraf gazetesinin ilk yayınlarında Sözcü gibi olduğu yazıldı. Oysa Taraf ilk günden itibaren FETÖ'yü destekledi, Sözcü ise hain örgüt ile savaştı" denildi. Akbay'ın yazışmaları, Sözcü'nün savaşının bile aslında bir kurgu olduğunu ortaya çıkardı.
Etiketler : Sözcü,FETÖ,
599920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599920.aspx
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