Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde patlama meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Koli içindeki güç kaynağı patlamış. Çevresindeki kozmetik ürünler alev almış. Bunun sonucunda da bir kişi hafif yaralanmıştır." dedi.

Vali Toprak, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.