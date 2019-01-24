Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayı'na katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, 2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlanacağını kaydederek, ''2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon TL ödeme yapmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

''Birinci grupta yer alan ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan üreticilerimize 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin TL ödeyeceğiz'' diyen Pakdemirli, ''İkinci grupta yer alan ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiğ süt üreticilerimize de 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin TL ödeme yapacağız'' şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, "Hayvanlara yönelik şiddetin suç kapsamına alınmasını, sahipli hayvanlarını sokağa terk edenlere yaptırım getirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.