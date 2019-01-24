Edinilen bilgiye göre, Balıkesir genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay ve yine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan şüpheli astsubay Balıkesir il merkezinde yakalandı. Yakalanan FETÖ şüphelileri hakkında soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Balıkesir'de 2 FETÖ'cü astsubay yakalandı
24.01.2019 - 12:31 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 12:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ/PDY Terör Örgütü şüphelisi 2 astsubay Balıkesir'de yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PYD,terör,TSK,
599967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/599967.aspx
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