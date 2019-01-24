Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunda GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Siverek istikametine seyir halinde bulunan Mustafa D.'nin kontrolündeki 07 GIS 63 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, 3 yaşındaki Ebubekir D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Mehmet D., Hediye D., Hikmet D. ve araç sürücüsü Mustafa D. ambulanslarla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ebubekir D., otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.