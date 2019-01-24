Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası genelinde geçen 12 günlük süre içerisinde meydana gelen evden, iş yerinden ve motosiklet hırsızlığı olaylarıyla ilgili araştırma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresinden alınan güvenlik kamera görüntüleri ve teknik çalışmalar sonucu elde edilen parmak izlerinden B. Y. (18) ve F. K. (19) isimli şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin ilçeden ayrılacakları yönünde elde edilen bilgiler üzerine ekipler gerekli tedbirleri aldı. Kuşadası Otogarda otobüse bindikleri sırada yakalanan şüphelilerin üzerinden çaldıkları kolye, küpe ve çeşitli ziynet eşyalar da ele geçirildi. Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında 3 adet evden hırsızlık, Karaova Mahallesinde 9 adet açıktan hırsızlık, 4 farklı işyerinden hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı olmak üzere toplam 17 hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALDIKLARI EŞYALARI SAKLADIKLARI EV TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin çaldıkları malzemeleri, İncirliova ilçesinde ikamet eden S.U’ya (35) ait araca yükledikleri ve şahsın ikametine eşyaları götürdüklerinin belirlenmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. S.U’nun arabası ve evinde yapılan aramada hırsızlık olaylarından elde edilen 2 adet plazma televizyon, 1 adet matkap takımı, 2 adet hoparlör, 1 adet uydu alıcısı, 2 adet anfi, 2 adet oto CD çalar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.U’nun "Alkollü araç kullanmak" suçundan aranma kaydı olduğu anlaşıldı.

Ayrıca yapılan araştırmalarda İncirliova ilçesinde ikamet eden M. S.(38) ve A. K. isimli şahısların, çalıntı eşyaları aldıkları tespit edildi. Gözaltına alınan iki şahıs hakkında “Hırsızlık malı eşya almak" suçlaması ile adli işlem yapıldı.