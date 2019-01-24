Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da lüks semtlerde evlerden yaşanan hırsızlık olaylarının artmasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Harekete geçen ekipler hırsızlık yapan şüphelilerin kimlik bilgilerini tespit etmek için güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Kameraları inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını içlerinde hamile kadınlarında bulunduğu bir grubun gerçekleştirdiğini gördü. Şüphelilerin grup halinde hırsızlık yapacakları adreslere giderek keşif yapıp apartmanlara girdikten sonra kapı kilitlerini kırarak içeri girdiğini tespit etti. Bunun üzerine başlatılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Esenyurt ve Ümraniye’de kaldığını öğrenen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 8 adrese düzenlenen operasyon sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda lüks markalara ait 31 adet kol saati, 7 adet kadın çantası, 1 adet tablet ve 1 adet laptop ele geçirildi.

HAMİLE EŞLERİNİ HIRSIZLIK YAPMALARI İÇİN LÜKS SEMPTLERE BIRAKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan erkek şüphelilerin hırsızlık yapmaları için eşlerini otomobillerle şehrin lüks semtlerinde bulunan alışveriş merkezlerine bıraktıkları belirtildi. Alışveriş merkezlerinden taksilerle lüks semtlere dağılan kadın şüphelilerin hırsızlık yaptıktan sonra eşleriyle buluştuğu kaydedildi. Gözaltındaki 15 kişi içerisinde bulunan bir grubun Kayseri’den gelerek İstanbul’da ev tutup hırsızlık olaylarına karıştıkları öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri gerçekleştirilen Ceylan Ç.’nin 60, Güldeste Y.’nin 20, Fatima Y.’nin 17, Hülya Ç.’nin 19, Şermin T.’nin 19, Suriye Ç.’nin 17, Döne D.’nin 16, Dudu T.’nin ise 8 adet hırsızlık suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.



HAMİLE EŞLERİNİN ÇALDIKLARI PARALARI KUYUMCUDA ALTINA ÇEVİRDİLER

Şüphelilerin grup halinde gözlerine kestirdikleri apartmanlara giriş yaparak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin sokak içerisinde keşif yapıp çevreyi kontrol ettikten sonra apartmanlara girdikleri görülüyor. Bunun yanı sıra hamile eşlerine hırsızlık yaptıran erkek şüphelilerin, eşlerinin çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla kuyumculardan altın almaları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından 15 şüphelinin 9’u hakim karşısına çıkmak üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.