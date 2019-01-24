Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Hortum nedeni ile evin çatısından uçan parçanın isabet ettiği 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğlen saat 13.00 sıralarında Finike-Kumluca karayolunda başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike Hizmet Birimi binası ile parkta bulunan 30 araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Hortum sırasında seralarda çalışırken yaralanan 5 kişi Finike Devlet Hastanesinde, 6 kişi ise Kumluca Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. O esnada olay yerinden geçen Finike Belediye Başkanı Kaaan Osman Sarıoğlu da vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştı. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Başkan Sarıoğlu, ilçe genelinde incelemelerin sürdüğünü ifade etti. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaralanan vatandaşları Finike ve Kumluca’daki hastanelerde ziyaret etti.