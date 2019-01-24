Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Yenice ilçesinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak dereye uçtu. İhbar üzerine Karabük UMKE, 112, AFAD ve itfaiye ekipleri ile emniyet ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada ilk bilgilere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Bölgede geniş çaplı çalışma sürüyor.