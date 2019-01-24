Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanına iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı. Antalya’da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, bugün etkisini daha fazla göstermeye başladı. Saatteki hızı 61 kilometreye kadar çıkan rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar yüzünden Antalya Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi salladı. Uçaklar piste güçlükle inebildi.