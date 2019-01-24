Havalimanına iniş yapmak için alçalan uçaklar rüzgar nedeniyle beşik gibi sallandı. Antalya’da dün akşam başlayan şiddetli rüzgar, bugün etkisini daha fazla göstermeye başladı. Saatteki hızı 61 kilometreye kadar çıkan rüzgar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar yüzünden Antalya Havalimanı’na iniş yapmak için alçalan uçaklar adeta beşik gibi salladı. Uçaklar piste güçlükle inebildi.
Antalya'da uçaklar beşik gibi sallandı
24.01.2019 - 16:10 | Son Güncelleme: 24.01.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini olumsuz yönde etkiledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Antalya,uçak,hava şartları,
600025 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600025.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER