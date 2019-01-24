Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TGRT Haber'in Ankara'da gerçekleştirdiği canlı yayına konuk oldu. Kalaycı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle son birkaç aydır gündemden düşmeyen EYT emeklilikte yaşa takılanlar ve af teklifi ile ilgili son gelişmeleri aktaran Kalaycı, 'bütün taahhütlerimizin arkasındayız' dedi.

TGRT Haber Ankara Muhabiri Sultan Akdoğan'ın sorularını cevaplayan Kalaycı tarafından yapılan açıklamalar şöyle;

"BÜTÜN TAAHHÜTLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

MHP'nin uzun zamandır konuşulan af teklifini binlerce kişi merakla bekliyordu. İşte MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'nın af teklifine ilişkin açıklamaları;

"Bizim 24 Haziran seçimlerinde seçim beyannamemizde yer verdiğimiz bütün taahhütlerimizin arkasındayız. Bu konuda gerekli kanun tekliflerini de veriyoruz."

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

"Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili de önümüzdeki süreçte orta yolun bulunacağını, özellikle çok şiddetli bir şekilde mağduriyet yaşayan emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımıza yönelik bir düzenleme yapılcağını umuyorum ve bekliyorum. Bu konuda da AK Parti ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yaşanan bir mağduriyet var, bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor."

"Bizim arzumuz hemen yapılması ama AK Parti'nin bir iktidar sorumluluğu da var. Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bütçeye gelecek yükü de açıkladı daha önce. Bunlar dikkate alınarak bir orta yol, bir mağduriyeti gidererek, en azından işsiz kalmış, prim sayısını doldurmuş, emeklilik yaşını bekleyen ortada kalmış insanlarımız var. Hiç olmazsa öncelikle bu kesimleri rahatlatacak bir düzenleme yapılabilir. Biz bu konudaki tekliflerimizi de AK Parti ile paylaşıyoruz. Ortada bir gerçek var, bir mağduriyet var. Bu mağduriyetin çözümü noktasında farklı yöntemler var. Orta yolun bulunması konusunda onların da bir düşüncesi var, bir çalışması var ama bu çalışma ne zamam olgunlaşır, ne zaman gündeme gelir, şuan için ben de bir şey diyemiyorum ama biz teklifimizi verdik. Teklifimizin de arkasındayız."

"VAATLERİMİZ CHP, İYİ PARTİ VE HDP TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLİYOR"

"50 Milletvekili ile bunu çıkarma şansımız yok. Gerek emeklilikte yaşa takılanlar, gerek ek gösterge, gerekse diğer vaatlerimiz CHP, İYİ Parti ve HDP tarafından istismar ediliyor. Bu beklentiler üzerinden amaç üzüm yemek değil bağcı dövmek anlamında sürekli taşlıyorlar."