Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, yakınlarının Kadir Öztürk (52) için verdiği kayıp ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şahsın elinde bir çanta ile son olarak Porsuk Çayı kıyısında görüldüğü tespit edildi. Aramalarını bu çevrede yoğunlaştıran ekipler, Öztürk’ün suya düşme ihtimaline karşı arama çalışmalarını genişletti. UMKE, DAK, AKUT ve Eskişehir İtfaiyesi ekipleri tarafından dün başlatılan arama/tarama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti. Arama faaliyetlerinin daha kolay yapılması için Porsuk Çayı’nın su seviyesi azaltılırken bugün de çalışmalara devam edildi.

Ekipler suların yaklaşık 1,5 metre azalmasının ardından, çantanın bulunduğu yerin 100 metre uzağında Öztürk’ün cesedine ulaştı. Uzun uğraşlar sonucunda bota alınan Öztürk’ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.