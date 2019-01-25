Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü gazetesinin FETÖ ile ilişki ve irtibatını belgeleriyle ifşa ettik. Sözcü’nün gölge sahibi Ertuğrul Akbay’ın sadece 15 Temmuz gecesi değil, yakın döneme kadar firari FETÖ’cü Erhan Başyurt ile yazıştığını ortaya koyduk.

Kalkışma gecesi milletimiz meydanlarda canını hiçe sayarken Başyurt ve Akbay’ın nasıl “Gazamız mübarek ola” diye birbirini motive ettiğini gün yüzüne çıkardık.15 Temmuz’da darbeci militanların Ertuğrul Akbay’ın firari oğlu Burak Akbay’ı telaşla nasıl fellik fellik aradığını deşifre ettik. Burak’ın FETÖ yetiştirmesi olduğunu güçlendirecek belgeleri yayınladık.

Şaşırdılar, şoke oldular, paniklediler...

Tabii hemen inkâr ettiler. Cambazlıkta mahir oldukları için ucuz hareketlerle belgelerin etkisini hafifletmeye çalıştılar.

Ama yeni belgeleri ortaya koyunca kalakaldılar.

FETİN CANLAR

Ertuğrul Akbay, hemen mahkemeye koştu. “Hakkımda senaryo yazdılar” diye gazetemiz yazar ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Daha 18 Aralık 2018 tarihinde konuştuğu ve “İnanın sizi ve fetin canları takdir ediyor, beğeniyle takip ediyorum” dediği FETÖ kalemşoru Erhan Başyurt’u tanımadığını söyledi.

Oysa aynı saatlerde Başyurt, kendisi gibi firari olan gazeteci Ergun Babahan ile Facebook hesabından yazışıyor “Abi eski yazışmalarım yayınlandı. Silmiştim ben onları nasıl ele geçirildi. Ertuğrul abi de silmiş. Facetime’dan arıyorum, cevap vermiyor” diye görüşmeyi itiraf ediyordu.

BU DA PANİK MAKALESİ

Babahan “Şifreni değiştir” diye tavsiyede bulundu. Sonra da “Makale yayınla konuyla alakalı, zor duruma düşmesinler” diyerek Sözcü’nün patronunun kurtarılmasını istedi.

Denileni uygulayan Başyurt, FETÖ’nün yurt dışından yayın yapan sitesinde bir yazı kaleme aldı.

Yazışmalarını yayınladığımız FETÖ’cü Erhan Başyurt “Ertuğrul Akbay ile de Burak Akbay ile de hayatım boyunca tanışmadım. Tanışıklığım ve temasım olan tek medya patronu 9 yıl birlikte çalıştığım Akın İpek’tir. Değil Ertuğrul Akbay ile hayatım boyunca kimse ile Facebook üzerinden yazışmadım. Akbay Ailesi ile ne Facebook ne Twitter ne de başka bir sosyal medya haberleşme programı üzerinden tek satır yazışmam olmamıştır. Tek saniye telefon görüşmem mevcut değildir” dedi.

Yayınladığımız belgeleri yalanlayan Başyurt’un kayıtlardaki gibi hareket edip bir açıklama yapması “Madem yalandı o makaleyi neden yayınladın?” dedirtti.

EN İDEALİ YURT DIŞI

Ortaya çıkan yeni belgeler, FETÖ’cü Başyurt ve Sözcü’nün patronunun aleni yalan söylediğini ispat etti. İkili sadece Facebook’tan değil Instagram’dan da görüştü.

Başyurt, Sözcü patronuna Kurban Bayramı’nın ikinci günü yani 22 Ağustos 2018 tarihinde selam verdi.



Aralarında şöyle bir yazışma geçti:

E. Başyurt: Değerli büyüğüm iyi bayramlar, nasılsın. Gerçi Türkiye’de hiç iyi olunacak bir tarafı kalmadı ama...

E. Akbay: İyi bayramlar. Sorma bildiğin gibi değil. En ideal yurt dışı. Şu yoğunluk bitsin gelmeyi düşünüyorum.

E. Başyurt: Huzur burda. Gel kafanı dinlersin. Ülke zaten sinir stres topu.

E. Akbay: Aynen.