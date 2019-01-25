Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münbiç’te yaşayan 7 kişilik İbrahim ailesi, yaklaşık 6 ay önce terör örgütü PKK/PYD'nin baskıları nedeniyle evlerinden kaçarak Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Cerablus’a yerleşti. Tek gözlü bir odada yaşam mücadelesi veren anne, baba ve 5 çocuk, Münbiç’e dönecekleri günü iple çekiyor. Münbiç terör örgütünden temizlendikten sonra evlerine dönmek istediklerini söyleyen Oruba İbrahim, terör örgütünün oradaki insanlara zulüm ettiğini ve buz yüzden kaçmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"BİZE HER ZAMAN ZULÜM ETTİLER"

Eşi Abdo İbrahim’in ÖSO saflarında terör örgütüne karşı savaştığını söyleyen Oruba İbrahim, "Benim kocam ÖSO askeri. Münbiç’ten kaçtık. Orada bize zulüm ettiler. Evimize dönmek istiyoruz, evimizde oturmak istiyoruz. Her zaman bizi tehdit ediyorlardı. Oğlumdan dolayı korktum, kocamdan dolayı korktum, küçük oğlumdan dolayı korktum. Onları zorla askere alacaklar diye korktum" dedi.

EVLERİNİ İŞGAL ETTİLER

Terör örgütünün evlerine zorla el koyduğunu söyleyen İbrahim, "Bizi evimizden çıkarttılar. Evimize zorla el koydular. Evimize gidemedik. Evimizi işgal ettiler, hiçbir şey almamıza müsaade etmediler. Bize zulüm etiler. Patlamalar oluyor. İnsanlar ölüyor. DEAŞ gibi yapıyorlar. İnsanları cezaevine koyup çok işkence ediyorlar" diye konuştu.