Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince terör örgütü FETÖ/PDY’nin kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen sivil-esnaf yapılanması içinde faaliyet gösteren 21 şahıs, 2009 yılı Polis Koleji Sınav sorularının sınav öncesi ele geçirilerek bu yapıya mensup adaylara verdiği elde edilen deliller ve bilirkişi raporlarıyla tespit edilmiş buna göre 50 şahıs, ayrıca yine örgütün 2009 yılında düzenlenen Komiser Yardımcılığı sınav sorularını sınavdan önce temin ederek kendi mensuplarına verdiği tespit edilmiş ve sınav sorularını aldığı tespit edilen 20 şahıs olmak üzere Ankara merkezli 21 ilde toplam 91 şahsın yakalanmasına yönelik operasyona başlanmıştır. Şu ana kadar 45 kişi yakalanmıştır..

Yapılan açıklamalar şöyle;

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009 yılında yapılan Polis Koleji sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak polis kolejine yerleştikleri tespit edilen 50 şüpheli hakkında Ankara dahil 21 ilde 25/01/2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 2009 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETO silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 20 şüpheli hakkında Ankara dahil 11 ilde 25.01.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğünce devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."