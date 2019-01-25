Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu sahilinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü "pes artık“ dedirtti. Trafikte seyir halinde olan bir kamyonun sağ arka lastiklerinden bir tanesinin olmaması görenleri hayrete düşürdü. Kamyon sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.