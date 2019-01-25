Zeytinburnu sahilinde geçtiğimiz günlerde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntü "pes artık“ dedirtti. Trafikte seyir halinde olan bir kamyonun sağ arka lastiklerinden bir tanesinin olmaması görenleri hayrete düşürdü. Kamyon sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Arka tekerinin biri olmayan kamyon tehlikeye davetiye çıkardı
25.01.2019 - 08:57 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 09:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zeytinburnu'nda sağ arka lastiklerinden bir tanesi olmayan kamyon görenleri hayrete düşürdü. Tekerleksiz şekilde trafikte ilerleyen kamyon kazaya davetiye çıkarırken, o anlar kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeytinburnu,kamyon,tehlike,
600166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600166.aspx
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