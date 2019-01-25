Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Yenicami Mahallesi Şadırvan sokakta meydana geldi. Söke’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağışla birlikte Şadırvan sokakta depo olarak kullanılan binanın duvarı büyük bir gürültü ile ticari otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, herhangibir can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından hasar gören otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.