Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün Sinan Mahallesi Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Tekerlekli sandalyesiyle kaldırım üzerinden giden engelli bir vatandaş, kaldırımı tamamen kapatacak şekilde bir aracın park ettiğini görünce bir süre bekledi. Bölgeye yakın olup durumu gören trafik polisi engelli vatandaşa yardımcı olarak yoluna devam etmesini sağladı. Uzun süre kaldırımda beklediğini belirten engelli vatandaş, "Koskoca kaldırıma park etmiş ve gidemiyorum. Engelliyi düşünmesini geçtim, yaşlı ve bebek arabalı aileleri düşün" diyerek, araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Araç sürücüsüne kaldırıma park ederek yaya geçişini engellemekten dolayı 108 TL para cezası kesildi.