Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor. 100 bine yakın kişinin yaşadığı ve çok sayıda mülteci kampının bulunduğu bölgede sağlıktan gıdaya, ulaşımdan eğitime kadar birçok konuda sorun yaşanıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, Lübnan’ın kuzeydoğusunda Suriyeli mültecilerin yaşadığı Arsal Kampı’ndan gelen acil yardım çağrısı üzerine Türkiye’den bölgeye ulaşan ilk ekip olarak yardım çalışmalarına başladı. İlk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirildi.

DERME ÇATMA ÇADIRLAR ÇÖKÜYOR

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta yaşadığı, 2 bin rakımıyla Lübnan’ın en yüksek bölgesi olan Arsal, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuk nedeniyle çok zor günler geçiriyor. Hem dağlık hem de taş ocaklarının yoğun olarak bulunduğu bir coğrafya olan Arsal'da insanların yaşadığı alanlar genellikle taşlı bölgelerden oluşuyor. Bölgede yağan kardan dolayı derme çatma bazı çadırlar çökerken geceleri sıcaklık bölgenin yüksek olmasından dolayı eksilere düşüyor. İnsanlar çadırlarda yokluk içerisinde hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Kamplardaki insanların tek geçim kaynağı ise gelen yardımlar.

GIDA, BATTANİYE VE MAZOTA İHTİYAÇ VAR

Aşırı soğuklarla birlikte meydana gelen fırtına nedeniyle mültecilerin bazı çadırları zarar görmüş durumda. Bu sebeple başta kampta yaşayan mülteciler ve bölge halkı acil kış yardımına ihtiyaç duyuyor. Bölgede acil olarak gıda, battaniye ve mazota ihtiyaç var.

TÜRKİYE'DEN BÖLGEYE ULAŞAN İLK ACİL YARDIM EKİBİ

Yardım çağrılarının yükseldiği mülteci kampına yönelik İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım çalışması başlattı. İlk etapta 500 gıda kolisi, bin 500 battaniye ve bin aile için 20 litrelik mazot dağıtımı gerçekleştirildi. Acil yardım ekibinin Türkiye’den geldiğini öğrenen kamp sakinleri, ekiplere sarılarak ve alınlarından öperek Türkiye halkına hem teşekkür etti hem de selamlarını gönderdi.

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal kasabasında Suriyeli mültecilerin barındığı kamplar iki hafta önce tamamen kar altında kalmıştı. Donarak ölümlerin yaşanabileceği bölgeden yardım çağrıları yükselmişti. Ülkedeki mülteci kamplarında geçtiğimiz senelerde de soğuklar yüzünden ölümler yaşanmıştı.