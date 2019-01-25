Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Uysal, Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlükleri ekipleriyle birlikte şiddetli yağış, fırtına ve hortumun seralara maddi zarar verdiği Yenigöl ve Güzelbağ mahallelerinde incelemelerde bulundu. Başkan Uysal’a Belediye Meclis üyeleri Mehmet Tosun ve Nuran Yılmaz da eşlik etti. Bölgede ilk olarak Güzelbağ Mahallesi’nde zarar gören seraları inceleyen Başkan Uysal, Muhtar Mehmet Yayan’dan felaketle ilgili bilgi aldı. Hasar gören seraların temizlenmesinde Muratpaşa Belediyesi’nin gerek iş gücü gerekse iş makinesi desteği vereceğini belirten Başkan Uysal, yaşanan felaketin yaklaşık 150 dönümlük bir sera alanında etkili olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Öncelikle başta Kumluca, Finike ve Kemer olmak üzere Bütün Antalya’mıza geçmiş olsun. Böyle zamanlarda kamu yönetiminin çok aktif olması gerekir. Bizim komşularımız, üreten, çalışan insanlar. En azından sıfır faizli, uzun vadede ödenecek şekilde kredi desteği sağlanmalı. Seraları tahrip olan komşularımıza ivedilikle yaraların sarılması lazım aksi halde birlikte yaşama kültürü, bir devlet olma, bir millet olma duygusu yeterince gelişmez. Böyle zamanlar da kamunun çok ciddi destek olması lazım. Kaldı ki, bizim komşularımız hibe beklemez.”

Yenigöl Mahallesi’nde de Muhtar Muhittin Gök’le hasar gören seralarda incelemelerde bulunan Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi’nin çiftçin yanında olduğunu belirtti. Başkan Uysal, “Kumluca ve Finike’de iki insanımızı kaybettik. Kemer’de de bir kızımız kayıp. Yaşamını yitirenlere Allahtan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Allah tekrarını yaşatmasın” dedi.