Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Baykan ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve iş birlikçilerinin yakalanması amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, operasyon nedeniyle Baykan’a bağlı Sarıyurt ve Bölücek mahalleleri ile Kasımlı köyü ve Şirvan’a bağlı Kömürlü ve Ormanbağı köyleriyle sınırlı olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Saat 08.00’den itibaren olduğu ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bölgede operasyon başlatıldı.