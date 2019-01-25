Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 23 Ocak günü Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firma tarafından jeotermalden sıcak su çıkarılması işlemi sırasında kuyuda meydana gelen yırtık nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük arazi sıcak su altında kaldı. Öte yandan işlem sırasında çalışan M.Ö. isimli bir işçi de ayağına gelen sıcak sular nedeniyle yaralandı. Bağların göle dönmesine neden olan olay sorası firma yetkilileri durumu kontrol altına almak için çalışmalarına başladı. Kuyu ağzında meydana gelen yırtık üzerinde bulunan vana değiştirilirken, yırtık olan boruya da kaynak yapıldı. Firma yetkililerince kontrol altına alınan sızıntı sonrası bağlardaki sıcak suyun tahliye edilmesi işlemleri de başladı.

Öte yandan bağlarında zarar meydana gelen üreticilerin zararları da pazartesi günü değerlendirilmeye başlanacağı ve zararların firma tarafından karşılanacağı öğrenildi. Bağ alanlarındaki zararlar ilgili resmi kurumlarca tutanak tutularak, kayıt altına alındı.

"HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK"

Firma Genel Koordinatörü Ufuk Şentürk, "Santralimizde re-enjeksiyon geri basma kuyusu olarak kullanılan KML-16 isimli kuyumuzda basınç düşümü santralin ekranında fark edilerek anında sistem üzerinden saat 06:30 sularında müdahale edildi ve o hatta geri basma durduruldu. Sistemden sıcaklık derecesi 60 derece olan su deşarj kanallarıyla deşarj edildi. Akış kontrol altına alındı. Suyun kaçtığı yer, kuyu vanası ile kuyudan gelen boruya bağlandığı ve vananın altındaki yüzeyde olan kaynak yeridir. İlk etapta bin 600 metre derinlikte olan kuyunun 1000 metresine inildi. Sudan daha ağır olan tuz basılarak kuyu susturuldu. Bu susma esnasında kuyu ağzındaki boruda meydana gelen yırtılma kaynak yoluyla kapatıldı. Kuyu ağzındaki vana değiştirildi" dedi.

Kuyunun debisinin azaltıldığını söyleyen Şentürk, "Kuyumuzda tuz basarak, debisini azalttık. Daha sonra arızalı olan parçayı yerinden aldık, yenisini takarak tüm akışı kontrol altına aldık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Su basan bağların sularını tahliye ettik, pazartesinden itibaren zarar gören tüm vatandaşlarımızla tek tek görüşerek, maddi ve manevi tüm mağduriyetlerini gidereceğiz" diye konuştu.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.