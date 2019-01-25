Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gibi silahlı suçlara bulaşan çete lideri ‘Bingöllü Gani’ lakaplı Abdülgani Güner ve beraberindeki M.G.G., Y.G., S.G., E.B., M.Ç. ve C.P. adlı 6 adamı, Organize Suçlarla Mücadele polisinin23 Ocak’ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı. Emniyette iki gün sorgulanan Abdülgani Güner ve adamları, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.