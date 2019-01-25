İstanbul’da ‘yağma’, ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ gibi silahlı suçlara bulaşan çete lideri ‘Bingöllü Gani’ lakaplı Abdülgani Güner ve beraberindeki M.G.G., Y.G., S.G., E.B., M.Ç. ve C.P. adlı 6 adamı, Organize Suçlarla Mücadele polisinin23 Ocak’ta düzenlediği operasyonda yakalanmıştı. Emniyette iki gün sorgulanan Abdülgani Güner ve adamları, bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. 