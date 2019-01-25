Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütülecek.Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı tarafından yürütülen görevlerin tamamının Prof. Dr. Fahrettin Altun yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yürütüleceği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na yeni görev
25.01.2019 - 16:53 | Son Güncelleme: 25.01.2019 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri İletişim Başkanlığınca yürütülecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı,Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı'nın görevleri,
600286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600286.aspx
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