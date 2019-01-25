Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında 18-25 Ocak 2019 tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Şırnak, Muş, Bitlis ve Mardin’de orta çaplı operasyonlara taarruz anlayışıyla aralıksız devam edildi.

Yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlarda 1'i sözde lider kadroda olmak üzere 43 terörist etkisiz hale getirildi. 8 piyade tüfeği, 4 tabanca, 961 muhtelif hafif silah mühimmatı, 3 RPG-7 roketi, 8 el bombası, 1 top mermisi, 4 kilogram C-4 patlayıcı madde, 21 kilogram plastik patlayıcı, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 el telsizi, 35 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 38 adet silah mevzi, avcı boy çukuru, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 3 kilo 335 gram uyuşturucu, 110 bin 798 paket kaçak sigara ve 31 adet cep telefonu ele geçirildi.