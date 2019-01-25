Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Altınkaya Mahallesi’nde Mustafa Karadağ’a ait olan 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle binada çökme meydana gelirken, çevrede bulunan diğer ev araçlarda zarar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye, 112 ve UMKE ekipleri tarafından bina içerisinde ve çevresinde bulunan yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Patlamayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda hayatlarını kaybedenlerin ise misafirliğe geldikleri öğrenildi.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.