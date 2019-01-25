AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar,kalp rahatsızlığı geçirince Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı.Ağar, hastanede yapılan tetkiklerin ardından anjiyo olduğu bildirildi. 

Milletvekili Ağar’ın tedavi altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 