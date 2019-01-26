Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptığı asılsız haberleri her defasında belgeleriyle çürüttüğümüz Sözcü Gazetesi bu kez dünya liderlerinin de etkinliklerine katıldığı Atlantik Konseyi’ni suç örgütü gibi göstererek bunun üzerinden İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’i hedef aldı. Sözcü’nün PKK ve FETÖ destekçisi olarak lanse ettiği Atlantik Konseyi, 7 senedir İstanbul’da zirve düzenliyor. Atlantik Konseyi Enerji ve Ekonomi Zirvesi’nde devlet ve hükûmet başkanları, bakanlar, iş dünyasının önde gelen isimleri, kanaat önderleri ve sektör uzmanları buluşuyor. Etkinliğe dünya çapında liderler katılıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE

Toplantılarda enerji, ekonomi ve politika alanında, bölgesel ve küresel meseleler tartışılıyor. Son olarak 2017’de Atlantik Konseyi tarafından İstanbul’da “Çalkantılı Bölgede Transatlantik Uzlaşmayı Güçlendirmek” konulu bir zirve düzenlendi. 45 ülkeden temsilcilerin katılımıyla açık oturumlar, yuvarlak masa toplantıları ve özel oturumlar gerçekliştirildi.

CİNER SPONSORUYDU

Zirvede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile o dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birer konuşma yaptı. Ayrıca, zirvenin medya destekçileri arasında Ciner Yayın Holding de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Atlantik Konseyi yönetim kurulu üyeleriyle 2 kez bir araya geldi. İşin ilginci, bugün konseyi ‘ajan devşiren esrarengiz bir örgüt’ gibi gösteren Sözcü de zirvenin haberini sayfalarına taşıdı.

ÜNLÜ ŞİRKETLER BAĞIŞÇI

Atlantik Konseyine 2017 yılında bağış yapan şirketler ve kurumlar arasında; Çalık Holding, Limak Enerji, TÜPRAŞ, Tefken Holding, Cengiz Holding, Aydın Doğan Foundation, BP Petrolleri A.Ş, Kibar Holding, Atakaan Enerji, GURMAT Elektrik Üretim A.Ş, Zorlu Enerji ve IC Holding bulunuyor. Yani karanlıklar Sözcüsü, İhlas’a çamur açmaya çalışırken üstü örtülü olarak Türkiye’nin göz bebeği şirketlerin sahiplerine de ithamda bulundu.