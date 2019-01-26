Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ ile irtibatlarını belgeleriyle ortaya koyduğumuz için ne yapacaklarını şaşıran Sözcü’nün yazar ve yöneticileri iftira, hakaret ve yalana sarıldı. Bunun üzerine avukatlarımız aracılığıyla dört ayrı suç duyurusunda bulunduk.

Önce FETÖ ile bağlantılarını açığa çıkardığımız, ardından İhlas’a yapmak istedikleri kumpası belgeleriyle ortaya koyduğumuz Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay panikle mahkemeye koştu. Akbay, şikâyetini şova dönüştürmeye çalıştı. Sözcü avukatları yetkili savcılık Bakırköy Adliyesi’nde olmasına rağmen dilekçeyi İstanbul Başsavcılığına verdi. Akbay, İstanbul Adalet Sarayı önünde kurumumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız hakkında ağza alınmayacak hakaret ve iftiralarda bulundu. Tek başına hakaret suçunun tüm unsurlarını içeren açıklamalar avukatlarımız tarafından mahkemeye taşındı.

SON SÖZ YARGININ

Ertuğrul Akbay’ın İhlas’a saldırmak için görevlendirdiği kalemşorlardan Aytunç Erkin, FETÖ’ye karşı en başından beri net duruşu sergileyen ve bu yüzden ağır bedeller ödeyen İhlas Holding’e çamur atmaya kalkıştı. Tirajımızı şaibeli göstermeye çalıştı.

Bütün vazifesi yalan, yanlış bilgilere gizem katıp kafaları bulandırmak olan Soner Yalçın da sinsi satırlarla algı operasyonu yaptı. Avukatlarımız, Sözcü’nün yazar ve yöneticileri Ertuğrul Akbay, Soner Yalçın, Aytunç Erkin, Rahmi Turan ve Metin Yılmaz’ın “kişinin hatırasına haraket, iftira ve suç uydurma” gibi suçlardan cezalandırılmasını talep etti.