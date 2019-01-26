Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 47 operasyon gerçekleştirilirken 399’u Kara, 227’si Deniz, 270’i Jandarma, 23’ü Sahil Güvenlik ve 529’u Hava Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere bin 448 şüpheli gözaltına alındı.

931 MAHREM İMAM TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınanlardan 683’ü tutuklanırken, 691’i adli kontrol şartıyla olmak üzere 721 kişi serbest bırakıldı. Bu kişilerden 345’i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. 28 kişi savcılığa ya da emniyete başvurarak teslim olurken, 235 şüpheli askerin de firari olduğu belirtildi. İtirafçılar 864 subay-amir, 395 astsubay-memur, 931 mahrem imam ve bin 100 sivil şahsı teşhis etti. 931 mahrem imamdan ise 725’i hakkında işlem yapılırken, 206’sı hakkında henüz bir işlem yapılmadı.