Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirtilen bir adres üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araç içerisinde bulunan F.S ve O.Ç. isimli şahısların üstü arandı. Aramada 2.25 gram eroin maddesi ve araç içerisinde 1 fişek halinde 0,34 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde de belirtilen bir adreste R.B. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 5,85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.