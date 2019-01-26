Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirtilen bir adres üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araç içerisinde bulunan F.S ve O.Ç. isimli şahısların üstü arandı. Aramada 2.25 gram eroin maddesi ve araç içerisinde 1 fişek halinde 0,34 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde de belirtilen bir adreste R.B. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 5,85 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
26.01.2019 - 10:11 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da polisin uyuşturucu çalışmalarında üzeride uyuşturucu ele geçirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirtilen bir adres üzerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan şüpheli araç içerisinde bulunan F.S ve O.Ç. isimli şahısların üstü arandı. Aramada 2.25 gram eroin maddesi ve araç içerisinde 1 fişek halinde 0,34 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,uyuşturucu,narkotik,
600402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600402.aspx
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