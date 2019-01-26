Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesinde, akşam saatlerinde bir kedinin direkte mahsur kaldığı ihbarı alan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri merdivenli araç ile kedinin bulunduğu yere giderek, kurtarma çalışması başlattı. Merdivenli araç yardımı ile merdiveni kediye doğru yükselten itfaiye çalışanları hayvan yakalama aparatı yardımı ile kediyi yakalayıp güvenli olarak yere indirdi.