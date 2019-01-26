Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Atakum ilçesinde Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı’nın kesiştiği Türk-iş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ertuğrul C. idaresindeki 55 ACB 13 plakalı 112’ye ait ambulans ile Hüseyin B.’nin kullandığı 55 BH 138 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yattı. Kazada ambulans ve otomobil şoförünün yanı sıra ambulans içerisinde bulunan ATT’ler Begüm Ş. ve Aydan D. ile otomobilde yer alan Ayşe G. ve Hülya G. yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Ambulansın yan yatması nedeniyle araç içerisinde sıkışan sağlık görevlilerini ise vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaralı meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye sevk etti.

Yan yatan ambulans vatandaşlar ve polislerin yardımıyla çekiciye yüklendi

Kaza yerine gelen çekici ekipleri de yan yatan ambulansı çekiciye yüklerken uzun süre uğraştı. Ekipler çevredeki vatandaşlar ve polislerin yardımıyla ambulansı çekiciye yükledi.

Kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama meydana gelirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.