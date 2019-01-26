Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çuvallara konmuş 8 kilo 750 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi. Evde bulunan E.Ö (28) isimli bayan ile H.K (22) ve F.Ç (17) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.