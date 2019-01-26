İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çuvallara konmuş 8 kilo 750 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi. Evde bulunan E.Ö (28) isimli bayan ile H.K (22) ve F.Ç (17) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Karaman’da uyuşturucu operasyonu
26.01.2019 - 11:43 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karaman’da 8 kilo 750 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ileri sürülen kent merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda çuvallara konmuş 8 kilo 750 gram esrar ile bir tabanca ele geçirildi. Evde bulunan E.Ö (28) isimli bayan ile H.K (22) ve F.Ç (17) gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Karaman,narkotik,uyuşturucu,
600421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600421.aspx
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