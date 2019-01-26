Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karaman’a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karaman Valiliğini ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Kurum, Antalya'da yaşanan hortum felaketine değinerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bakan Murat Kurum 2 kişinin öldüğü felakette hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Antalya’da afetten hemen sonra Bakanlık olarak harekete geçtik. İl Müdürlüğümüz ekipleri hasar tespit, enkaz kaldırma çalışmalarına ivedilikle başladılar. Kemer, Finike ve Kumluca ilçelerinde ön hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız tespitlere göre, Kumluca’da 2 bina tamamen yıkılmış vaziyette. 21 ağır hasarlı, 208 az hasarlı olmak üzere toplamda 229 binada hasar tespiti yapılmış. Ekiplerimiz olay yerinde çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.

"Sanayi alanlarının şehir dışına çıkartılması"

Çarpık kentleşme sonucu yerleşim alanları içerisinde kalmış bazı sanayi siteleri ile iş yerlerinin yer darlığı ve sıkışmışlık sebebiyle taşınması zorunluluk haline geldiğini kaydeden Bakan Murat Kurum, İstanbul’da sanayicilere dair örnek bir projeye başladıklarına değindi. Bakan Kurum, "2023’e gelindiğinde tüm illerimizin makro ve mikro düzeyde mekansal planlarını hazırlayacağız. Tüm yatırımları bu plan çerçevesinde hayata geçireceğiz ve çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak.

Bu kapsamda şehirlerimizdeki düzensiz sanayi alanlarını şehrin dışına çıkararak hem kentleşmede doğru adımlar atacağız hem de bu vesileyle şehirlerimizi daha yaşanabilir hale getirmiş olacağız. Ayrıca sanayicilerimize daha modern, daha geniş alanlarda üretme imkanı sağlayacağız. İstanbul’da sanayicilerimize dair örnek bir projeye başladık. İstanbul Arnavutköy’de bulunan 1.5 milyon metrekarelik alanın planlaması ve projelendirmesini yapıyoruz. Hedefimiz 81 ilimizde, şehir merkezlerine yakın alanlarda, adeta sıkışmış halde olan sanayilerimizi şehrin dışına taşımak" diye konuştu.