Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. 

Gaziantep’in Belediye Başkan adayları 

- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin 
- Şahinbey ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu 
- Şehitkamil ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu 
- Araban ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir 
- Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural 
- Nizip ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı 
- Nurdağı ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak 
- Yavuzeli İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu 
- Oğuzeli ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait Kılıç 
- Karkamış ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz 