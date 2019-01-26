Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Gaziantep’in Belediye Başkan adayları
- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin
- Şahinbey ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu
- Şehitkamil ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu
- Araban ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir
- Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural
- Nizip ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı
- Nurdağı ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak
- Yavuzeli İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu
- Oğuzeli ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait Kılıç
- Karkamış ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz