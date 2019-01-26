Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.