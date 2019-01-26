Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Saldırıda kısmi araç ve malzeme hasarı oluşmuştur. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınmaktadır.
Kuzey Irak'ta üs bölgesine saldırı
26.01.2019 - 17:19 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama görei Irak kuzeyinde yer alan bir üs bölgemize PKK terör örgütünün provokasyonu neticesinde bir saldırı gerçekleşti.
Kaynak: İHA
Etiketler : PKK,milli savunma bakanlığı,
600482 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600482.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER