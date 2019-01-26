Bakanlığın mesajında, "Brezilyada Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi  sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
 