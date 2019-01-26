Bakanlığın mesajında, "Brezilyada Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Türkiye'den Brezilya'ya başsağlığı mesajı
26.01.2019 - 21:10 | Son Güncelleme: 26.01.2019 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da baraj çökmesi sonucu onlarca kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de kaybolduğu felaketle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlığın mesajında, "Brezilyada Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.
Etiketler : Türkiye,
600521 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600521.aspx
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