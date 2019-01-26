Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın mesajında, "Brezilyada Brumadinho kasabasındaki barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve kaybolduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, Brezilya halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

