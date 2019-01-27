Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sözcü gazetesi yazarları, biz patronlarının FETÖ ile ilişkilerini belgeleriyle deşifre ettikten sonra iyice agresifleşti. Sözcü tetikçisi Aytunç Erkin “2010’da FETÖ’cü savcılara belge taşıyan Taraf muhabiri Mehmet Baransu’ydu. 2019’da FETÖ’yle mücadeleyi sulandırmak için savcıya belge taşıyan Türkiye Gazetesi oldu” diye yazarak hedef şaşırtmaya, belgelerin etkisini hafifletmeye çalıştı.

Aynı yazar, ardından da panikle “Devletin içinde derin kulaklarınız mı var?” şeklinde sordu.

“İki yıldır süren Sözcü davasında kimsenin bilmediği yeni delillere gazete ulaşmış” diyen Sözcü yazarı, bu vesileyle savcılığa ulaştırılan belgelerin gerçekliğini adeta kabul etmiş oldu.

DAVA ORTADA

Sözcü yazarı da biliyor ki kalem oynattığı gazetesi hakkında FETÖ’ye yardım suçundan bir dava yürüyor. İki iddianame hazırlandı. FETÖ ile irtibatlı manşetler, yazılar, belgeler iddianamede ortaya kondu. Sözcü yönetici ve yazarları mahkeme koridorlarında hesap veriyor. Bizim ulaştığımız belgeler ise var olan suçlamaları ispat mahiyetinde. Bu yüzden Sözcü’nün sahip ve tetikçileri çıldırıyor.

KAFA BULANDIRIYOR

Sözcü yazarı Erkin, FETÖ’nün bavulcusu Mehmet Baransu’nun zamanında kumpas için belge taşımasını örnek verdi. Güya biz de öyle yapıyormuşuz. Suç bastırmaya çalışan Erkin, akılları bulandırmaya kalkışıyor. Çünkü FETÖ muhbiri Baransu, kriptolardan aldığı belgelerle adliyeye gitmiş, Balyoz davasının fitilini ateşlemişti. FETÖ’cüler birçok kişinin canını yakmıştı.

Biz ise büyük bir gazetecilik örneği sergileyerek devam eden soruşturmayı ilgilendiren delillere ulaştık.

PERDELERİ İNDİRDİK

Sözcü’nün gölge patronu Ertuğrul Akbay, FETÖ’yü kastederek “Oğlumun bunlarla ne ilgisi var” diyordu. Ancak Fransız Burak’ın FETÖ’nün tam göbeğinde yer aldığını ifşa ettik.

FETÖ’cülerin 15 Temmuz gecesi Burak Akbay’ı fellik fellik aradığının belgesini yayınladık. Baba Akbay’ın 18 Aralık’a kadar firari FETÖ’cü Erhan Başyurt ile koyu muhabbetlere daldığını kamuoyu ile paylaştık.

Erhan Başyurt, FETÖ’nün internet sitesinde bir yazı yazarak tanışıklıklarını inkâr ederken, kimden akıl aldığını ortaya koyduğumuz için konuşmayı itiraf ettiğini ortaya döktük.

Akbay’ın ‘FETÖ yetiştirmesi’ olduğunu tespit edilmesinden sonra neden soluğu yurt dışında aldığını gözler önüne serdik. Oğul Akbay’ın kayyum gelmesin diye adını gazetenin künyesinden sildirmesinin sebebini ifşa ettik.

Perdeleri indirdik ve Atatürkçü görünen Sözcü gazetesinin Atatürkçüleri nasıl kandırdığını aleme duyurduk. Sözcü yazarı, gazetemizin kendini mahkeme yerine koyduğunu söylüyor. Aksine “Belgeler sahte” diyen Sözcü kalemşorları kendini bilirkişi yerine koyuyor. Belgeler incelenecek mahkeme son kararını verecek, maskeler düşecek!