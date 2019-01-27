Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Jandarma Genel Komutanlığı’nda görev yapan yaklaşık 30 bin uzman jandarma da özlük haklarını almak istiyor. Emekli Uzman Jandarma Derneği (EMUJAD) Başkanı Şeref Çayırlıtepe, gazetemize yaptığı açıklamada, uzman çavuşlar ile jandarmaların karıştırıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bizim uzman jandarmaların temel sorunları var. Biz sadece Jandarma teşkilatında varız. Biz aslında kadrolu personeliz. Subay ve astsubaylar gibi okullarda eğitim alıyoruz. Sonrasında Jandarma teşkilatında uzman jandarma olarak görev yapıyoruz. Bizim okulumuz 2012 yılında kapandı. Bu nedenle 30 bin kişi mağdur oldu. Bazı kitaplarda okulun kapatılmasının FETÖ stratejisi olduğu belirtiliyor. O konunun detayının araştırılması gerekiyor.

EĞİTİMLER HİZMETTEN SAYILMALI

Subayların ve astsubayların eğitimleri fiili hizmet sürelerinden sayılırken, uzman jandarmalarınki sayılmadı. 3600 ek göstergeye uzman jandarmalar dâhil edilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey sözünü verdi. Temel sorunlarımızın yanı sıra staj sorunumuz da var. Okulumuz kapandığında kadrolarımız astsubay kadrosuna dönüştürüldü. Şu an görev yapan arkadaşlarımız astsubayın işini yapıyor ama özlük hakkına geldiği zaman bunlardan faydalanamıyor.

DEVLETİMİZE KÜSMÜŞ DEĞİLİZ

Menbiç operasyonun gerçekleşmesi durumunda yaklaşık 2 bin kişi görev alacak. Aktif olarak 30 bin arkadaşımız çalışıyor. Ama devletimiz tarafından bunlar verilmiyor diye biz devletimize ve milletimize cephe alacak değiliz. Bu arkadaşlarımız sorunlarından dolayı devletimize küsmüş değiller. Mücadelemizi çok şükür veriyoruz ama bu süreçte bazı özlük haklarımızın iyileştirilmesi tarafındayız. Çıkan sağlık yönetmeliğinde subay, astsubay ve uzman erbaş arkadaşlar herhangi bir hastalığından dolayı emeklilik hakkı elde ederken uzman jandarmalar faydalanamıyor. Bu şekilde hasta olarak görev yapan birçok arkadaşımız var.

ÖNCELİK ÜLKEMİZİN MENFAATİ

Devletimizin bekası milletimizin geleceği için dernek olarak çok iyi bir noktadayız. Her şeyden önce ülkemizin menfaatini ön planda tutuyoruz. Olmazsa olmazlarımızdan birisi de ülkemizin bekasıdır. Uzman Jandarma rütbesi bizim için çok önemlidir. Arkadaşlarımız bu konuda biraz kırgın ‘subay, astsubay ve uzman erbaş yazılıyor, bizimki yazılmıyor’ diye.”