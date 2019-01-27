Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Seçim Kurulu'nda 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partilerin oy pusulalarındaki yerleri için seçim yapıldı.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven yaptığı konuşmada "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir." dedi. Güven'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında AK Parti 8, CHP 7, MHP 10, İYİ Parti 11, HDP 12'nci sırada yer alacak.

PUSULADAKİ SIRALAMA ŞÖYLE:

sırada Saadet Partisi sırada Bağımsız Türkiye Partisi sırada Türkiye Komünist Partisi (TKP) sırada Vatan Partisi sırada Büyük Birlik Partisi sırada Hür Dava Partisi sırada Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sırada Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) sırada Demokrat Parti (DP) sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) sırada İYİ Parti sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP) sırada Demokratik Sol Parti (DSP)

SEÇİMLERE HANGİ PARTİLER GİRECEK?

Seçime YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi katılabilecek.