Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sevgili Antalyalılar değerli dava ve yol arkadaşlarım sizlere en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bir süredir Antalya'mızı etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu felaketlerde malları zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve tüm kurumlarımız gelişmeleri yakından takip ediyorlar.

Antalya her seferinde yaralarını sarıp hedefine yürümeyi başarmış bir şehrimizdir. Antalya'nın kutlu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Bununla ilgili olarak ilgili bakanlarım zaten gerekli çalışmaları yaptılar ve ilk saha tespit çalışmalarına göre yaklaşık 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Bütün bunlardan hareketlede gereği neyse bizler de yerine getireceğiz. Hortum gibi önüne gelen herşeyi yıkan sert rüzgarlar insan tedbirini aşan afetler dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de yaşanıyor. Tüm Antalya'mıza geçmiş olsun temennisini burada ifade ediyorum.

ANTALYA'YI DAHA BÜYÜK BAŞARILARA HAZIRLAMAK İSTİYORUZ

Cumhur İttifakı olarak inşallah bu seçimlerde 31 Mart akşamı zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden gönül belediyeciliğinden kullanacağına inanıyorum.

Antalya sadece ülkemizin en kadim şehirlerinden biri değil aynı zamanda gerçek bir dünya şehridir. Geçtiğimiz yıl bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın dört bir yanından misafir ettiği insanlarla turizmde marka olan Antalya dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği tarım ürünleri ile bu alanda da bir markadır. Ev sahipliği yaptığı G20 gibi EXPO gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Biz Antalya'yı sadece turizmin değil gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

LAF DEĞİL , İCRAAT YAPIYORUZ

Biz Antalya'yı sadece turizm alanında değil her konuda en iyi hizmetlere kavuşturmak için çalışıyoruz. Son 16 yılda Antalya'ya 40 katrilyon yatırım yaptık. 4 üniversite kurarak üniversite sayısını 5'e çıkardık. Antalya'da 3 tane Millet Bahçesi projemiz bulunuyor. Sağlıkta 20'si hastaneden oluşan 56 sağlık tesisi yaptık. 11 adet sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. Şehir Hastanesi'nin de ihale süreci devam ediyor. TOKİ vasıtasıyla Antalya'da 4 bin 432 konut projesini hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2,5 katrilyon bu devlet resmen destek vermiştir. 2002 yılına kadar Antalya'ya 195 kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunu 640 kilometreye çıkardık. Şu an Antalya'da toplam maliyeti 13 katrilyon lira olan yol yapımı projelerimiz sürüyor. Biz icraat yapıyoruz laf değil. Eserlerimizle ortadayız.

3. HAVALİMANINI YAPACAĞIZ

Şimdi Antalya'ya üçüncü bir havalimanı Batı Antalya Havalimanı'nı yapmak için çalışmalara başladık. Havalimanını inşallah 2022 yılına kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Antalya aynı zamanda bir tarım şehridir. Bunun için de baraj ve göletler son derece önemli. Antalya'ya 19 baraj ve 3 gölet inşa ettik. Ayrıca 10 baraj ve 2 gölet daha yapıyoruz. Antalya'da 472 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Antalya'nın 2045 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılamak için içersinden araç geçen dev borularla isale hattı inşa ediyoruz. Böylece Antalya'nın içme suyu gibi bir problemi asla olmayacak. Antalyalı çiftçilerimize 1,1 katrilyon liralık tarımsal destek verdik. 196 bin Antalyalı işverenimize 4 katrilyon liralık teşvik sağladık. Önümüzdeki dönemde inşallah Antalya'yı büyütmeye yükseltmeye devam edeceğiz.

AK Parti Türkiye'ye ve Antalya'ya hizmet etmiştir, yatırım yaptımıştır, eser kazandırmıştır. İnşallah iktidar ve belediye el ele vermek suretiyle Antalya'mıza eserler kazandıracağız.

1994 Mart'ında belediyelerde biz CHP belediyesinden İstanbul'da dev çöplükleri aldık. Vahşi çöplükleri aldık. Sular akmayan bir İstanbul ve tankerler sular getiriyordu işte o tankerlerle sular taşınıyordu. Bunları yaşadık fakat biz Istranca Dağları'nı delerek 180 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik. Bir de alternatiflerini hazırladık. Boğaz'ın altından Anadolu'dan Avrupa'ya su aynı şekilde yine alternatif Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na su.

81 vilayetimize ve vatandaşımıza hep aynı mesafede bulunduk hep aynı hizmetleri götürdük hep aynı muhabbetle baktık hepsini bir ve beraber kucakladık. Hamdolsun milletimiz de bize aynı anlayışla baktı. İşte 16 yıldır hep bizi iktidarda tuttu. Türkiye'den her kesimden oy alabilen tek parti AK Parti'dir.

MİLLETİN İSTİKBALİNE SALDIRAN KİM VARSA KARŞISINA DİKİLDİK

Milletimize olan sevgimizle gerektiğinde ölümün üzerine dahi yürümekten geri durmadık. Vesayet güçlerinden terör örgütlerine ve darbecilere kadar bu ülkenin, bu milletin hakkına, hukukuna, istiklaline, istikbaline saldıran kim varsa hepsinin karşısına dikildik.

Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek, milletimizin ayağına pranga vurmak için oynanan oyunlara karşı verdiğimiz mücadele gerçekten tarihi öneme sahiptir. Bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki ülkemizin bu mücadelesinin önündeki en büyük engel çarpık ve kifayetsiz muhalefet anlayışıdır.