Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baykar Makine teknik müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA'nın ilk test uçuşunu yayınladı. 2014 yılındaki ilk test uçuşunu sosyal medya üzerinden paylaşan Bayraktar, mühendislere ve pilotlara seslenerek ,"Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz" ifadesini kullandı. Bayraktar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım şöyle: "Sosyal medya hesabı üzerinden mühendislere ve pilotlara seslenen Selçuk Bayraktar, Kasım 2014 Bayraktar TB2 İHA'mızın test uçuşundan kesit. Milli ve özgün projelerimizde benim de imzam olsun diyen, "Uçan Baluk" ilk uçuş testlerinde görev almak ve heyecanımıza ortak olmak isteyen mühendis, pilot ve teknisyenlerimizi bekliyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Erdoğan, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Şimdi insansız hava aracının silahlı olarak çok büyüğünü yapıyoruz ki birkaç ay içinde bitecek ve o, dünyada örnek teşkil edecek'' ifadelerini kullanmıştı.