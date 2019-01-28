Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığına ilişkin alınan ihbar üzerine, Altındağ ilçesinde bulunan Gültepe Mahallesi Kasımpatı Sokak’taki bir gecekonduya operasyon düzenledi. Operasyonda, R.S., K.S., H.S., M.S., E.B., S.Ü., A.B. ve Ş.Ö’yü gözaltına alındı.

Polis ekipler evde yaptıkları incelemede, 2 pompalı tüfek ve 50 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda mermi ele geçirdi.