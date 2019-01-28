Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk duyurdu, ek ödemeler 1 Şubat’ta yapılacak
Ek ödemelerin hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 1 Şubat 2019 tarihinde ödeneceğini belirten Bakan Selçuk, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak Bakanlık olarak temel görevlerimizden. Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Bakan Selçuk: Ek ödemeler 1 Şubat’ta yapılacak
28.01.2019 - 09:52 | Son Güncelleme: 28.01.2019 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Harp ve vazife malulüne ek ödemelerinin 1 Şubat 2019 tarihinde yapılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, bu kapsamda 58 bin 593 kişiye toplam 164.971.866,82 TL ödeme yapılacağını bildirdi.
Etiketler : Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,ek ödemeler,
600751 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/600751.aspx
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